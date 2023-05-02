Торжественная передача состоялась в рамках акции «Мы – наследники Великой Победы» Фото: Минобороны РФ

Участники всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» провели торжественную передачу 89 копий Знамени Победы во все регионы России, которые 9 мая займут места во главе юнармейских парадных строев, а также станут украшением персональных парадов у домов ветеранов.

Торжественная передача состоялась в рамках акции «Мы – наследники Великой Победы», в ходе которой юнармейцы почтили память великого подвига советского солдата. Сама акция началась в Александровском саду в Москве, там состоялось возложение цветов к могиле Неизвестного солдата. Затем в филиале Музея Победы – музее «Главные оружейные реликвии армии» прошла непосредственно передача Знамен.

После выступления творческих коллективов Центрального дома российской армии и военного оркестра, юнармейцы развернули масштабные копию Знамени Победы и Георгиевской ленты. Общая площадь первой составляет 200 квадратных метров, а длина второй – 300 метров.

«Юнармия» передала копии Знамени Победы в каждый из 89 регионов России Фото: Минобороны РФ

Кроме того, участники мероприятия надели бейджи с фотографиями героев своей родины.

Акция приурочена к 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном мероприятии приняли участие начальник главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный, депутаты Государственной думы РФ Елена Цунаева и Ольга Занко, а также внучка маршала Советского Союза Ивана Конева Елена.

Как ранее писал сайт KP.RU, в октябре прошлого года участники всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» провели патриотическую акцию «Сердце защитнику» на Поклонной горе в Москве.