Генерал США Милли назвал маловероятным завершение конфликта на Украине в 2023 году

Марк Милли назвал маловероятным окончание конфликта на Украине в 2023 году Фото: REUTERS

Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что завершение конфликта на Украине в 2023 году маловероятно.

“Достижение политических целей любой из сторон <…> будет очень сложным. <…> Не думаю, что есть вероятность того, что это произойдет в этом году”, – сказал военный в интервью Foreign Affairs.

Марк Милли ранее отмечал, что Украине не удастся вытеснить российские войска в 2023 году. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также считает, что конфликт затянется и уже перешел в фазу “на истощение”.

Однако, по мнению профессора военных исследований Тима Уилласи-Уилси, союзники Киева не готовы долго ждать успехов от Украины. Он считает, что у ВСУ осталось не более полугода, чтобы доказать Западу необходимость военной поддержки реальными победами на поле боя.

Украинская армия для этого планирует масштабное контрнаступление в ближайшее время. По мнению американского военного аналитика Шона Бэлла, оно может стать последней главой конфликта, так как ВСУ “быстро выдохнутся” в атаке, что на фоне снижения поддержки Запада приведет к победе России.