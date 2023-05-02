Изготовители поддельных документов по делу об убийстве Дарьи Дугиной получили 3,5 года колонии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пролетарский районный суд Тулы во вторник, 2 апреля, вынес приговор двум фигурантам уголовного дела об изготовлении поддельных документов для Натальи Вовк, обвиняемой в организации убийства Дарьи Дугиной. Каждый из них получил по 3,5 года колонии общего режима.

«Кузнецов А.П. и Сучков А.Ю. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.327 УК РФ, и каждому судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - сказано в сообщении суда.

Как ранее писал сайт KP.RU, Андрей Кузнецов обвинялся в том, что передал Вовк поддельное свидетельство о госрегистрации машины Mini Cooper, который она затем использовала для передвижения по РФ и на котором она потом покинула пределы страны. Александра Сучкова обвиняли непосредственно в изготовлении фальшивого шаблона официального документа.

Напомним, машина дочери политолога Александра Дугина Дарьи была взорвана 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Москве. В организации убийства обвиняют гражданку Украины Наталью Вовк. ФСБ полагает, что она действовала по приказу СБУ.