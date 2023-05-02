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НовостиПроисшествия2 мая 2023 17:56

Изготовители поддельных документов по делу об убийстве Дарьи Дугиной получили 3,5 года колонии

Оба будут отбывать приговор в колонии общего режима
Екатерина КОСОБОКОВА
Изготовители поддельных документов по делу об убийстве Дарьи Дугиной получили 3,5 года колонии

Изготовители поддельных документов по делу об убийстве Дарьи Дугиной получили 3,5 года колонии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пролетарский районный суд Тулы во вторник, 2 апреля, вынес приговор двум фигурантам уголовного дела об изготовлении поддельных документов для Натальи Вовк, обвиняемой в организации убийства Дарьи Дугиной. Каждый из них получил по 3,5 года колонии общего режима.

«Кузнецов А.П. и Сучков А.Ю. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.327 УК РФ, и каждому судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - сказано в сообщении суда.

Как ранее писал сайт KP.RU, Андрей Кузнецов обвинялся в том, что передал Вовк поддельное свидетельство о госрегистрации машины Mini Cooper, который она затем использовала для передвижения по РФ и на котором она потом покинула пределы страны. Александра Сучкова обвиняли непосредственно в изготовлении фальшивого шаблона официального документа.

Напомним, машина дочери политолога Александра Дугина Дарьи была взорвана 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Москве. В организации убийства обвиняют гражданку Украины Наталью Вовк. ФСБ полагает, что она действовала по приказу СБУ.