В Брянской области с путей сошел локомотив и несколько вагонов грузового поезда

Все оперативные службы работают на месте Фото: Соцсети

В Брянской области с рельсов сошел локомотив и 20 грузовых вагонов поезда. В РЖД сообщили, что инцидент произошел в результате незаконного вмешательства в работу транспорта посторонних лиц. По предварительной информации в данном происшествии никто не пострадал.

“Сегодня в 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская - Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда”, – говорится в сообщении компании.

Позже Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что данный инцидент произошел в результате подрыва взрывного устройства неустановленного типа.

“В результате происшествия с рельс сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава. Все оперативные службы работают на месте”, – сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Напомним, днем ранее в Брянской области в результате подрыва сошел другой грузовой поезд. Неустановленное взрывное устройство сработало на 136 километре железнодорожных путей Брянск-Унеча.