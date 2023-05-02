Грузия не будет участвовать в военных учениях НАТО Defender-23

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Министерство обороны Грузии сообщило, что в 2023 году страна не примет участие в ежегодных армейских учениях Defender в Европе.

"Исходя из целей и задач Сил обороны, <...> было принято решение направить больше усилий и ресурсов на такие международные и национальные учения, которые служат указанным целям, в том числе повышению боевой готовности, повышению оперативной совместимости со странами-членами и партнерами НАТО", – сообщили в Минобороны Грузии.

В ведомстве подчеркнули, что грузинская сторона регулярно участвует в других международных учениях, например в Noble Partner и Agile Spirit. До конца года Грузия планирует участие в совместных тренировках сил в Турции, Эстонии, Болгарии и других странах Европы.

Сайт KP.RU рассказывал, что недавно армия Запада провела одни из крупнейших военных учений в истории Североатлантического альянса, в которых участвовало около 26 тысяч военных из 14 стран блока НАТО и огромное количество боевой техники.