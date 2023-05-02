Генерал США Милли заявил, что Украина уже имеет возможность проведения наступательных действий

Милли считает, что украинская армия готова к контрнаступлению Фото: REUTERS

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявил, что украинская армия уже готова к проведению наступательных действий в зоне конфликта.

“Украинцы прямо сейчас имеют возможности для атаки, они могут проводить наступательные операции”, – заявил военный в интервью Foreign Affairs.

Милли отметил, что решение о начале наступления якобы будет принимать командование ВСУ и не стал называть возможных сроков.

“У них значительный объем планирования и координации, и всего, что делать, если бы они решили провести наступательную операцию”, – отметил военный, дополнив, что не верит в возможность завершения конфликта в 2023 году.

В МИД Украины признают, что Западные союзники дают ВСУ всего один шанс на успешное наступление, и в случае провала могут навязать Киеву переговоры с Москвой и новый “Минск-3”.

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц недавно рассказал три возможных сценария предстоящего контрнаступления Киева. Наиболее вероятным сценарием он считает попытку прорыва ВСУ из Запорожской области к Мелитополю. Однако, по его словам, российские военные демонстрируют не только полную готовность к отражению любых атак противника, но и “азартное желание” отбивать их.