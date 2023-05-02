Еврокомиссия запретила экспорт сельхозпродукции с Украины в пять стран ЕС до 5 июня

В Евросоюзе ограничили свободный оборот сельхозпродукции с Украины в нескольких странах Фото: REUTERS

Европейская комиссия ограничила свободное обращение сельхозпродукции с Украины в нескольких странах Европы в ответ на обязательство этих стран отменить ранее принятые ограничения на оборот этой продукции. Данная мера направлена на решение "логистических трудностей" и продлится до 5 июня.

“В течение этого периода пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах — членах ЕС, кроме пяти: Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии”, – говорится в сообщении комиссии.

Также в публикации отмечено, что продукция по-прежнему сможет перевозиться по территории этих стран в рамках стандартного “таможенного транзита”.

Напомним, в некоторых сопредельных с Украиной странах местные фермеры устроили ряд акций протеста с перекрытием КПП на границах. По словам протестующих, украинская сельхозпродукция, перевозимая в рамках зерновой сделки, не доходит до конечного получателя и “оседает” на местных рынках. Местные аграрии не могут конкурировать с более дешевым, и зачастую менее качественным продуктом с Украины, что сильно угрожает местным производителям.

В ответ на требования фермеров ряд стран приняли односторонние меры по ограничению оборота и транзита сельхозпродукции с Украины, что вызвало недовольство в Киеве, который назвал ограничения “категорически неприемлемой ситуацией”, противоречащей соглашению об ассоциации Украина-ЕС, принципам и нормам единого рынка Евросоюза.