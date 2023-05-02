Блинкен анонсировал контрнаступление ВСУ в «ближайшие недели» Фото: REUTERS

ВСУ начнет контрнаступление в ближайшие недели, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Fox News.

«Мы знаем, что украинцы обдумывают контрнаступление в ближайшие недели», - сообщил чиновник.После чего добавил: «посмотрим, что при этом произойдет».

Как писал сайт KP.RU, председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что украинская армия уже готова к проведению наступательных действий в зоне конфликта.

Он отметил, что решение о начале наступления якобы будет принимать командование ВСУ и не стал называть возможных сроков.

Ранее Милли заявлял, что завершение конфликта на Украине в 2023 году маловероятно.

Помимо этого, Марк Милли также подчеркивал, что Украине не удастся вытеснить российские войска в 2023 году.

Однако, профессор военных исследований Тим Уиллас-Уилси заявил, что союзники Киева не готовы долго ждать успехов от Украины. Он считает, что у ВСУ осталось не более полугода, чтобы доказать Западу необходимость военной поддержки реальными победами на поле боя.