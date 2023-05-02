Начальник Генштаба Милли: США намерены помешать военному альянсу России и Китая Фото: REUTERS

США будут делать все, чтобы помешать стратегическому военному альянсу России и Китая, об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли в интервью журналу Foreign Affairs.

«Не в интересах США увидеть формирование стратегического военного альянса России и Китая, и мы будем делать все возможное, чтобы убедиться, что этого не произойдет», - подчеркнул он.

Генерал уточнил, что в период холодной войны шло противостояние Соединенных Штатов и Советского Союза.

«Сейчас в мире существуют три «великие силы», которыми он считает США, Россию и Китай», - отметил Милли.

Как писал сайт KP.RU, 1 апреля Марк Милли заявлял, что в Пентагоне опасаются возможного военного альянса России и Китая, и призывают придерживаться такого курса внешней политики США, чтобы этого никогда не случилось.

По словам генерала, пока что об этом речи не идёт, но если вдруг ситуация дойдёт до подобного альянса - это станет большой угрозой для Штатов.

Милли подчеркнул, что в случае войны трёх сверхдержав, две из которых будут выступать против США, последствия будут крайне плачевными, и это станет настоящим вызовом для Америки.