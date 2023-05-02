В Сумской области Украины прогремели взрывы Фото: REUTERS

На севере Украины в Сумской области прогремели взрывы, об этом сообщили украинские СМИ.

«Сообщают о взрывах в Сумской области», - говорится в Telegram-канале издания.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе звучит воздушная тревога, объявленная в 21.51 мск.

Как писал сайт KP.RU, поздно ночью 1 мая воздушная тревога была объявлена в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Черниговской областях Украины.

Немногим ранее воздушную тревогу объявили в Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.

Владимир Рогов сообщал, что на Украине в Павлограде российские военные нанесли удары по железнодорожному узлу и складам, которые ВСУ использовало для подготовки контрнаступления.

Позже Минобороны России сообщило, что в ночь на понедельник, 1 мая, российские войска нанесли групповой ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Напомним, Вооруженные силы России стали наносить удары по критической украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года. После того, как 8 октября был совершен теракт на Крымском мосту, к которому оказались причастны украинские спецслужбы.