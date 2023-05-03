Минобороны Украины направит на небоевые должности солдат ВСУ, перенесших тяжелые ранения Фото: Александр КОЦ

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинских солдат, перенесших тяжелые ранения будут назначать на другие должности.

«Раненых, которые не могут выполнять боевые задания и выведены в распоряжение командиров, будут назначать на другие должности», - написала Маляр в соцсети.

По ее словам, готовится распоряжение главкома ВСУ Валерия Залужного, правки к законодательству и указам минобороны Украины.

Она отметила, что вакансий в ВСУ на сегодняшний день в десятки раз больше, чем раненых, которые ждут назначения.

Как писал сайт KP.RU, министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании заявил, что потери ВСУ за апрель текущего года составили более 15 тысяч человек и это несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран.

За этот период российская армия уничтожила восемь самолетов, 277 беспилотников, 430 танков, а также других бронированных машин украинской армии.

Ранее Шойгу сообщал, что ВСУ в феврале текущего года потеряли свыше 11 тысяч человек, отметив, что потери противника выросли на 40%.

Напомним, в марте Евгений Пригожин заявил, что ВСУ теряют под Артемовском 10-11 тысяч военнослужащих каждый месяц.