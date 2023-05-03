Рогов: В Запорожской области усилились артиллерийские дуэли Фото: соцсети

В Запорожской области на линии боевого соприкосновения в последние дни усилились артиллерийские дуэли, об этом сообщил РИА Новости председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На линии фронта усилились артиллерийские дуэли», - отметил Рогов.

Он добавил, что в результате одного из ударов по украинским позициям было уничтожено скопление военной техники западного образца.

Как писал сайт KP.RU, Владимир Рогов предложил во всех приграничных регионах России проработать вопрос о создании ополчения.

«Граница у нас простирается на сотни километров, и контролировать ее только при помощи силовых структур в условиях боевых действий, как минимум неразумно», - отметил он.

28 апреля Рогов допустил, что ВСУ готовятся к форсированию Каховского водохранилища. По его информации, украинская армия накапливает резервы на правом берегу Днепра.