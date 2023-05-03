Патрушев: Все больше американцев хотят получить гражданство России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все больше американцев желают получить гражданство России и постоянно жить в ней, об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете «Известия».

«Не стоит забывать, что в США, как и в других недружественных странах, проживает немало граждан, которые позитивно настроены по отношению к России», - сказал Патрушев.

Он отметил, что число желающих выбрать постоянным местом жительства Россию растет. Большинство из них - глубоко верующие христиане, которым близки по духу моральные и нравственные ценности, оберегаемые в России, но давно растоптанные в Америке.

«Миф о пресловутой «американской мечте» развеян. Сегодня Штаты буквально скатились в Средневековье...», - подчеркнул Патрушев.

Как писал сайт KP.RU, новость о том, что многие американцы, австралийцы, канадцы, европейцы мечтают переехать жить в Россию, кажется малореальной.

Иностранцы, которые переехали жить в Россию, поделились с «КП» своими историями - через какой миграционный ад им пришлось пройти, чтобы получить заветный паспорт гражданина РФ.

«Пора привыкать, что теперь у вас есть страна, куда многие хотят переехать жить!», - заявил обрусевший американский журналист Тим Кирби.

Но пока, отметил Кирби, для граждан стран дальнего зарубежья миграционное законодательство в России - это как колючая проволока.

- Это абсурд, но чтобы иммигрировать в Россию, надо жить в России. И все успеть за те самые полгода, что действует виза, - собрать документы, получить квоту, оформиться. Если нет русской жены/мужа - то шансов здесь для иностранца получить разрешение на временное проживание нет, - подчеркнул он.