СК России опубликовал кадры с места подрыва ж/д путей в Брянской области Фото: REUTERS

Следственный Комитет России опубликовал кадры с места происшествия в Брянской области, где вечером 2 мая произошел подрыв железнодорожных путей и грузовой поезд сошел с рельсов.

На оперативных кадрах видна часть разрушенного взрывом железнодорожного полотна, опрокинутые на землю грузовые вагоны и выпавший из них груз.

На месте работает следственно-оперативная группа. СК и транспортная прокуратура проводят проверку по факту случившегося.

Как писал сайт KP.RU, вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в районе железнодорожной станции Снежетьская в результате подрыва путей с рельсов сошел локомотив и часть состава грузового поезда.

Ранее 1 мая в Брянской области в результате подрыва путей сошел другой поезд. В результате взрыва на 136 километре железнодорожных путей Брянск-Унеча произошел сход локомотива и нескольких вагонов поезда.

В обоих инцидентах никто не пострадал.

Позже РЖД сообщило, что уже восстановили движение после схода поезда на пути Брянск-Унеча. Менее чем за сутки бригада из почти 300 железнодорожников и три восстановительных поезда заменили около 100 метров поврежденных железнодорожных путей.