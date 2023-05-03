Минэнерго Турции заявило о соглашении с «Газпромом» по отсрочке части платежей за газ Фото: REUTERS

Турция обсудила с «Газпромом» отсрочку части платежей после резкого повышения цен на газ, достигнуто соглашение, об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез в интервью телеканалу Haber Global.

«В прошлом году после резкого увеличения цен на газ мы провели переговоры с «Газпромом» по отсрочке части платежей, было достигнуто соглашение, проходили соответствующие обсуждения», - сказал министр.

Донмез подчеркнул, что отношения с Россией «находятся на высоком уровне» во всех секторах, включая энергетический.

Как писал сайт KP.RU, 27 апреля Фатих Донмез заявил, что Министерство энергетики Турции считает проект строительства атомной электростанции «Аккую» ярким примером полного взаимопонимания с Россией, а особенно - с российским руководством.

14 апреля гендиректор Турецкой нефтяной компании (TPAO) Мелих Хан Бильгин сообщил, что Турция после начала использования газового месторождения «Сакарья» в Черном море продолжит закупать газ, в том числе у России.

Напомним, в июне 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что буровое судно «Фатих» обнаружило новое месторождение природного газа объемом 135 млрд кубометров в скважине «Амасра-1» на участке «Сакарья» в Черном море.