Президент Гаглоев: Южная Осетия всегда считала себя частью Русского мира Фото: Александр КОЦ

Южная Осетия всегда считала и считает себя частью Русского мира, об этом заявил президент республики Алан Гаглоев на встрече с главой Дагестана Сергеем Меликовым.

«Мы исторически связаны с Российской Федерацией и впредь видим наше будущее развитие в привязке к Российской Федерации, потому что мы всегда считали и считаем себя частью Русского мира», - сказал южноосетинский лидер.

Гаглоев отметил, что накануне большого праздника – Дня Великой Победы над фашизмом – с горечью приходится говорить о том, что мы сегодня опять отстаиваем те же ценности, что и в 1945 году.

«Не сомневаюсь, что уже скоро мы будем строить мирную жизнь и развивать тесные отношения с братскими республиками», – добавил президент.

Как писал сайт KP.RU, 14 мая 2022 года избранный президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что поддерживает проведение референдума по присоединению к России.

«Воссоединение Южной Осетии с Россией является вековой мечтой осетинского народа, за воплощение которой отдали жизнь лучшие представители нашего народа. Я как сын своего Отечества и избранный народом президент всецело поддерживаю идею воссоединения разделенного осетинского народа в составе единой России», – сказал Гаглоев.

Напомним, 8 августа 2018 года военкор «Комсомольской правды» побывал в Южной Осетии.

В Генпрокуратуре Южной Осетии рассказали, что в ходе расследования дела об агрессии Грузии была установлена причастность националистических движений Украины, в частности УНА УНСО*.

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- ОУН*, УПА*, УНА*, УНСО* - запрещенные в России экстремистские организации