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НовостиПолитика3 мая 2023 0:48

Замминистра обороны Голди: Британия пока не планирует передавать Украине вертолеты Apache

Ранее минобороны заявляло, что Великобритании не отправит боевые вертолеты Apache на Украину
Сергей ГАПЧУК
Замминистра обороны Голди: Британия пока не планирует передавать Украине вертолеты Apache

Замминистра обороны Голди: Британия пока не планирует передавать Украине вертолеты Apache

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британия на данный момент не планирует передавать Украине вертолеты AH-64 Apache, об этом сообщила замминистра обороны страны Аннабель Голди.

«На данный момент правительство не планирует передавать вертолеты Apache Украине», - написала Голди на сайте британского парламента.

Как писал сайт KP.RU, 15 января британское издание The Mirror со ссылкой на высокопоставленного источника в оборонном секторе написало, что Лондон решил передать Украине 4 ударных вертолета Apache AH64 E – самую современную модификацию.

Однако, через несколько часов министерство обороны Великобритании опровергло статью газеты и заявило, что статья Mirror, в которой утверждается, что Соединенное Королевство отправит боевые вертолеты Apache на Украину, неверна.

Уже меньше чем через час сайт газеты удалил статью о предоставлении вертолетов Украине.

25 апреля замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи заявил, что Великобритания отправила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, среди них есть боеприпасы с обедненным ураном.

Президент России Владимир Путин предупредил, что РФ есть чем ответить на поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном.