Командир САУ «Акация»: Российские артиллеристы уничтожили наступающую пехоту ВСУ

Командир САУ «Акации»: Российские артиллеристы уничтожили наступающую пехоту ВСУ Фото: Александр КОЦ

Российские артиллеристы уничтожили большое количество украинских пехотинцев, которые шли в наступление, об этом сообщил командир 152 мм САУ «Акация» на видео, опубликованном Минобороны России.

«...Работал взвод, мы выпустили по половине БК, по 20-25 снарядов», - рассказал военнослужащий.

По его словам, «потом докладывают, что мы уничтожили большое количество пехоты, которое шло в наступление на нас. Вот тут я собой загордился».

В Минобороны России подчеркнули, что артиллеристы используют тактику «налета»: прибывают в назначенный район, наносят удар по целям, меняют позиции и открывают огонь по выявленным точкам укрепрайона ВСУ, оставаясь при этом незамеченными для противника.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны РФ сообщало, что российские военные уничтожили боевые позиции ВСУ в зоне проведения СВО в Запорожской области.

При этом были задействованы 152-миллиметровые самоходные гаубицы 2С3 «Акация» артиллерийского подразделения Южного военного округа.

13 марта военкор «Комсомольской правды» Александр Коц рассказывал об увиденной им работе САУ «Акация».

Уникальные кадры от Минобороны: российские военные впервые демонстрируют боевое применение высокоточного боеприпаса «Краснополь». Беспилотник, висящий над украинскими позициями, фиксирует прямое попадание по броневику.

Коц отмечал, что момент запуска он видел своими глазами. Вроде, обычная самоходная 152-мм артиллерийская установка 2С3 «Акация». А вот заряд – секретный. Четко по команде, его готовят сразу четыре человека, быстро выставляя нужные параметры и передавая заряжающему в САУ. Выстрел, отсчет секунд, срабатывание двигателя боеприпаса, который наводится на цель лазерным лучом с беспилотника, продолжение отсчета и наблюдение на экране планшета картинки с дрона.