ВСУ за два часа выпустила по ДНР 14 снарядов из натовского оружия Фото: Иван ЖИЛЯК

ВСУ утром в течение двух часов три раза обстреляли населенные пункты ДНР из 155-мм артиллерийских орудий натовского образца, всего выпущено 14 снарядов, об этом сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в СЦКК.

Согласно опубликованным данным, с 04:10 до 06:15 мск украинская армия обстреляла три населенных пункта ДНР из артиллерии калибра 155 мм.

Отмечалось, что по Новобахмутовке и Никольскому ВСУ в сумме выпустили восемь снарядов. Еще шесть снарядов было выпущено по Киевскому району Донецка.

Как писал сайт KP.RU, 18 апреля ВСУ выпустили восемь снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по нескольким районам Донецка. Сведений о пострадавших не поступало. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Днем 28 апреля вооруженные формирования Украины нанесли удар по жилым кварталам столицы Донецкой Народной Республики из реактивных систем залпового огня.