Что произошло в ночь на 3 мая

Российские военные уничтожают ПВО Украины групповыми ударами дронов-камикадзе «Ланцет» Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России для уничтожения украинских ПВО большой дальности применяют сосредоточенные групповые удары дронов-камикадзе «Ланцет».

«Российские военные для уничтожения остатков зенитных ракетных систем Украины большой дальности, таких, например, как С-300ПС и С-300В, применяют тактику сосредоточенных групповых ударов», - заявил собеседник.

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