Депутат ФРГ призвал к введению в строй рабочей нитки «Северного потока-2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета по защите климата и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст в своем интервью «Известиям» заявил о необходимости ввести в строй рабочей нитки газопровода «Северный поток-2».

Как отметил немецкий депутат, ФРГ нуждается в газе на переходный период. Эрнст отметил важность расширения использования возобновляемых источников энергии для дальнейшего достижения независимости от ископаемого топлива, но, при этом отметил, что на это потребуется время.

«Я считаю, что именно поэтому в интересах Германии было бы использовать нитку трубопровода, которая всё еще работает. Российский газ дешевле и всегда был надежным», - сказал немецкий депутат.

По его словам, российский газ обладает преимуществом и с экологической точки зрения, но, как он отметил, немецкое правительство не пойдет на этот шаг до тех пор, пока продолжается украинский конфликт.

Напомним, ранее Датское энергетическое агентство (DEA) рекомендовало отменить ограничения в зоне взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», отметив, что данный район теперь не представляет какой-либо угрозы для судов.