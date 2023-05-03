Reuters: Израиль и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израиль и палестинские радикалы при посредничестве Египта, Катара и ООН договорились о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на палестинского чиновника.

Как передает издание, режим прекращения огня уже вступил в силу.

Напомним в минувший вторник, 2 мая, израильская армия заявила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли территорию Израиля, а в ответ израильские военные нанесли удары по сектору Газа.

Как сообщила радиостанция Kan, ракетные обстрелы палестинцев последовали в ночь на вторник, 2 мая, после сообщения о смерти в израильской тюрьме объявившего голодовку около трех месяцев назад активиста радикальной группировки «Исламский джихад» Хадра Аднана, который был обвинен в причастности к террористической деятельности.

Согласно данным СМИ, во время дневного удара во вторник, 2 мая, пострадали три человека, а при израильском обстреле ранения получили по меньшей мере пять палестинцев.