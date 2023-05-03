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НовостиПолитика3 мая 2023 6:00

Евросоюз изучает возможность ограничения транзита товаров через Россию

Bloomberg: Евросоюз изучает возможность ограничения транзита товаров через Россию
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Евросоюз изучает возможность ограничения транзита товаров через Росс

Евросоюз изучает возможность ограничения транзита товаров через Росс

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз рассматривает возможность ограничения транзита товаров через российскую территорию в рамках 11-го пакета санкционных ограничений. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

По данным издания, данное предложение рассматривается для дальнейшей борьбы с обходом уже введенных ранее санкций в отношении Москвы. Кроме того, изучаются меры в отношении судов, которые отключают транспондеры.

Как передает источник Bloomberg, Япония, Канада, а также США готовят собственные антироссийские санкционные ограничения. Отмечается, что Оттава работает над мерами, которые касаются прав человека, а также ограничений в отношении российской оборонной промышленности.

Напомним, накануне Politico заявил, что Европейский союз и США еще в ноябре 2021 года начали подготовку масштабных санкционных ограничений в отношении Москвы.