Евросоюз изучает возможность ограничения транзита товаров через Россию

Евросоюз изучает возможность ограничения транзита товаров через Росс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз рассматривает возможность ограничения транзита товаров через российскую территорию в рамках 11-го пакета санкционных ограничений. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

По данным издания, данное предложение рассматривается для дальнейшей борьбы с обходом уже введенных ранее санкций в отношении Москвы. Кроме того, изучаются меры в отношении судов, которые отключают транспондеры.

Как передает источник Bloomberg, Япония, Канада, а также США готовят собственные антироссийские санкционные ограничения. Отмечается, что Оттава работает над мерами, которые касаются прав человека, а также ограничений в отношении российской оборонной промышленности.

Напомним, накануне Politico заявил, что Европейский союз и США еще в ноябре 2021 года начали подготовку масштабных санкционных ограничений в отношении Москвы.