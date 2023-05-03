В суде еще одна женщина обвинила Трампа в изнасиловании Фото: REUTERS

Во время судебного процесса еще одна женщина обвинила бывшего президента США Дональда Трампа в изнасиловании. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

81-летняя предпринимательница Джессика Лидс сообщила федеральному жюри о случаях домогательства со стороны Трампа, которые произошли в 1978 или 1979 году. Как она уточнила, все произошло в самолете. По ее словам, Трамп притянул ее к себе, попытавшись поцеловать, а потом схватил ее за грудь.

Напомним, в 2019 году на страницах журнала New York Magazine появился отрывок из новой книги журналистки Джин Кэрролл, которая заявила, что в 90-х годах Трамп якобы изнасиловал ее в примерочной универмага Bergdorf Goodman в Нью-Йорке. Политик отверг все обвинения в изнасиловании.

Тем временем, как ранее писал сайт kp.ru, в общей сложности Трампа обвиняют в приставаниях и сексуальных домогательствах около двух десятков разных женщин.