Прощание с Вячеславом Зайцевым состоится в Соборе Троицы Живоначальной в Щелкове 4 мая 2023 года

Прощание с Вячеславом Зайцевым будет открытым Фото: Иван МАКЕЕВ

Прощание с Вячеславом Зайцевым, российским модельером, народным художником РФ, пройдет в Соборе Троицы Живоначальной в городе Щелково в Московской области в четверг, 4 мая, в 12:00 (мск). Об этом в среду, 3 мая, сообщили в доме моды Зайцева.

«Официальная церемония прощания с Вячеславом Михайловичем Зайцевым состоится 4 мая в 12 часов в Соборе Троицы Живоначальной», - сказано в сообщении, которое было опубликовано в официальном Telegram-канале дома моды.

Уточняется, что само прощание будет открытым. Также приводится точный адрес: город Щелково, Пролетарский проспект, 8, строение 1. Кроме того, сообщается, что похоронят Вячеслава Зайцева на Жегаловском кладбище, которое также расположено в городе Щелково.

Напомним, Вячеслав Зайцев ушел из жизни в воскресенье, 30 апреля, после продолжительной борьбы с последствиями тяжелого заболевания. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования, отметив, что кутюрье многое сделал для развития отечественной индустрии моды и превратил ее в высокое искусство.