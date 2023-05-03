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НовостиПолитика3 мая 2023 7:30

Аксенов назвал Украину террористическим государством, причастным к подрыву железнодорожных путей в Крыму

Глава Крыма отметил, что российские спецслужбы «работают четко, профессионально и эффективно»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Аксенов назвал Украину террористическим государством, причастным к подрыву железнодорожных путей в Крыму

Аксенов назвал Украину террористическим государством, причастным к подрыву железнодорожных путей в Крыму

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил работу Федеральной службы безопасности (ФСБ), которая накануне раскрыла агентурную сеть Министерства обороны Украины, готовившую несколько терактов на полуострове.

Аксенов отметил, что речь идет о той же группе, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе в Крыму, подчеркнув, что заказчики всех этих преступлений находятся в Киеве, а Украину он назвал террористическим государством.

«Это та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе. Нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве. Украина - террористическое государство», - заявил глава Крыма, отметив, что российские спецслужбы «работают четко, профессионально и эффективно».

Напомним, ФСБ раскрыла агентурную сеть Министерства обороны Украины, а также был вскрыт канал поставок взрывчатых веществ из Болгарии.