Коммуникационное агентство «Главный Советник» открывает рынок Латинской Америки

Председатель совета директоров Иван Еремин и генеральный директор КА «Главный Советник» Борис Молодов осуществили бизнес-визит в Аргентину и Уругвай. В рамках поездки руководство агентства встретились с Торговым представителем России в Аргентине – Виталием Кондратенко. В ходе общения затрагивались вопросы присутствия российских компаний на рынке Латинской Америки, возможности входа на рынок и перспективы экономического и социального взаимодействия двух стран.

По данным внешнеторгового ведомства – промышленные и производственные компании России не единственные, кто рассматривает рынок Латинской Америки для своего экономического развития.

В Аргентине присутствуют российские компании различных отраслей, в том числе коммуникационные и маркетинговые. Это важное направление, которое помогает не только позиционированию компаний на рынке Латинской Америки, но и донести общность менталитетов и взглядов на жизнь.

«Рынок Латама для нас является одним из приоритетных направлений в маркетинге, мы уже сформировали здесь партнерскую сеть и готовы оказывать весь спектр наших маркетинговых и цифровых услуг», - подчеркнул Иван Еремин.

«Главный Советник» сформировал пул партнеров на территории Латинской Америки. Агентство будет самостоятельно формировать кампании по продвижению на территории Латинской Америки, а также привлекать местных исполнителей для более точного взаимодействия с местной аудиторией и культурой.

«Одно из перспективных направлений для нас – киберспорт, более 20 млн. человек увлекаются здесь онлайн играми и одно из направлений коммуникаций с аудиторией может быть построено как раз через интеграцию в онлайн», – добавил Борис Молодов.