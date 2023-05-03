В США признали, что Зеленский стоит перед сложным выбором Фото: REUTERS

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется сделать выбор между мирными переговорами и продолжением боевых действий, что может привести к новым потерям территорий. Такое мнение в своей статье для издания 19FortyFive высказал подполковник армии США Дэниел Дэвис.

Как отмечается, глава незалежной не готов идти на сделки, по которым потерянные украинские территории останутся под контролем России. «Но реальность такова, что у него нет возможности полностью вытеснить Российскую армию», - сказано в статье.

Отмечается, что контрнаступление украинских войск не принесут Киеву каких-либо серьезных успехов из-за отсутствия военной мощи. Дэвис обращает внимание на то, что европейские страна понимают это и хотят, чтобы украинский президент согласился на переговоры.

Напомним, ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что планируемое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет тяжелым для Киева, указав на то, что на данный момент украинские войска несут большие потери.