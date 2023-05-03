Правительство Амурской области помогло Бронетанковому ремонтному заводу в Возжаевке повысить зарплату сотрудникам почти в два раза

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«Бронетанковый ремонтный завод имеет хорошую историю. Он функционирует с 1940 года. В настоящее время единственная и основная задача предприятия – это капитальный ремонт БМП-2. Это очень эффективная техника. При грамотном использовании БМП-2 представляет серьезную угрозу для противника», - отметил Сергей Чеботарев в ходе осмотра ремонтных цехов.

Специалисты обсудили выполнение предприятием плана по поставкам специальной техники и кадровые вопросы. Василий Орлов пояснил, что Правительство региона оказывает предприятию всестороннюю помощь в привлечении специалистов.

Губернатор рассказал, что на сегодняшний день на Бронетанковом ремонтном заводе работает 285 человек. Однако существует потребность в привлечении еще 75 человек.

«Для работы на предприятие привлекаем студентов амурских колледжей и сотрудников с других предприятий. Студентов, которые работают на заводе, мы обеспечиваем жильем. На работу их привозит автобус, выделенный заводом. Также они при трудоустройстве получают единовременно 10 тысяч и такую же сумму ежемесячно в качестве стипендии. Новым сотрудникам мы готовы предоставить квартиры в Возжаевке или Белогорске. У нас в резерве порядка 20 квартир. В них есть все необходимое: мебель, бытовая техника. Минэкономразвития и другие профильные ведомства области находятся в постоянном контакте с руководством предприятия. Эта работа находится у меня на личном контроле», - добавил Василий Орлов.

Глава региона подчеркнул, что при содействии Правительства области на предприятии удалось практически в два раза повысить зарплату сотрудникам. Сейчас её размер доходит до 82 тысяч рублей, хотя еще в декабре работники предприятия зарабатывали в среднем 43,5 тысячи рублей в месяц. Такой результат достигнут, в том числе, в результате разработки стандарта организации правил нормирования труда.

ВАЖНО

Рабочая группа по контролю за производством вооружения и военной техники в стране сформирована по указу Президента Владимира Путина. Группу возглавляет заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Члены комиссии доложат ему о ситуации на предприятии, его состоянии и принимаемых мерах по дальнейшему развитию, а также выполнении БТРЗ государственного оборонного заказа.