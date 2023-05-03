Турция закрыла воздушное пространство для полетов в третьи страны из Армении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция ввела запрет на вход в воздушное пространство страны для самолетов авиакомпаний Армении, которые совершают рейсы в третьи страны. Такое заявление в среду, 3 мая, сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

«Мы закрыли воздушное пространство для Армении для рейсов в третьи страны», - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства, уточнив, что пускать в воздушное пространство страны «при необходимости», однако «не позволят» пролет лайнеров и частных джетов.

По его словам, такие ограничения введены из «продолжения провокации» со стороны Еревана в отношении Турции и Азербайджана. «Если они не прекратят их, то мы пойдем на другие меры», - добавил министр.

Напомним, ранее турецкий власти закрыли воздушное пространство для рейсов Flyone Armenia в Европу. Сообщалось, что авиакомпании работает с пассажирами отмененных рейсов.