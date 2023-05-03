В России число малоимущих достигло минимума с середины 90-х годов

Число малоимущих в России по итогам прошлого года достигло минимума с 1995 года, составив 9,8% населения, сообщаент Федеральная служба государственной статистики.

Как сообщается на сайте Росстата, «по итогам 2022 года в России насчитывалось 14,3 миллиона человек с доходами ниже границы бедности, что составляет 9,8% жителей страны». В 1995 году уровень бедности в РФ составлял 24,8%.

В ведомстве объяснили, что уточнение показателя относительно оперативной оценки связано с анализом результатов выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2022 год. Кроме того, Росстат получил дополнительные данные из административных источников и банковскую статистику, а также уточнил информацию об обороте розничной торговли и общественного питания.

В службе отметили, что адресная поддержка государства в прошлом году тоже повлияла на доходы наименее обеспеченных социальных групп населения. Это привело к снижению расслоения жителей по уровню среднедушевых доходов, добавили в Росстате.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин назвал целью государства рост доходов населения.