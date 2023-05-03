Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что возвращение Россельхозбанка в SWIFT находится на повестке Фото: REUTERS

Возвращение Россельхозбанка в систему SWIFT сейчас находится на повестке и переговоры на эту тему идет непрерывно. Активную работу ведет и генеральный секретарь ООН. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.

— Наши старания продолжаются, надеемся на результат. Главная проблема тут и причина, по которой Россия продлила сделку на 60 дней, - это препятствия на пути экспорта российской агропродукции. Это серьезные препятствия. Тут ведется работа. Генеральный секретарь (ООН) ведет активную работу. Мы тоже его активно поддерживаем, — заявил Чавушоглу.

Также он отметил, что несмотря на активную предвыборную кампанию, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также прилагает усилия для скорейшего решения этого вопроса.

Ранее стало известно, что США решили снова подключить российские банки к системе SWIFT в интересах зерновой сделки. При этом отмечается, что партнеры Америки недовольны таким решением.