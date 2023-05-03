Зеленский приехал в Финляндию

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 3 мая, приехал в Финляндию, где состоится его встреча с главами правительств стран Северной Европы. Об этом сообщила канцелярия финского лидера.

В сообщении отмечается, что во время официальных переговоров украинского президента с финским лидером Саули Ниинистё обсудят «вопросы борьбы Украины за оборону и поддержки Украины со стороны Финляндии, двусторонние отношения между двумя странами и глобальная геополитическая ситуация».

Как отмечается, во второй половине дня финский президент проведет саммит стран Северной Европы и Украины, в котором примут участие украинский лидер, а также будут участвовать премьер-министры Норвегии, Швеции, Дании и Исландии.

Уточняется, что во время саммита будут обсуждать вопросы поддержки Киева, а также развитие отношений Украины с Европейским союзом и Североатлантическим альянсом.

Ранее участие Зеленского во встрече не анонсировалось.