Курс доллара упал ниже 79 рублей впервые с 4 апреля 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс американского доллара упал ниже 79 рублей впервые с четвертого апреля 2023 года. Сейчас американская валюта оценивается в 78,96 рубля. О таком укреплении рубля свидетельствуют данные Московской биржи.

Такой курс был зафиксирован в 11:29 по московскому времени.

На фоне этого просел и курс евро, который сейчас составляет 87,26 рубля. Возможно в течение дня может быть незначительный рост, но пока наблюдается тенденция на укрепление российского рубля.

Напомним, что эксперт Максим Ачкасов предупредил о возможном ослаблении и падении курса доллара примерно на 20 процентов. Зарубежные компании пришли к выводу, что американская валюта вошла в многолетний негативный тренд за последние 50 лет.

Он отметил, что дедолларизация во всем мире ускоряется и сейчас сложно точно предсказывать насколько может упасть его курс в ближайшее время.