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НовостиПолитика3 мая 2023 9:07

Посол России в Варшаве допустил возможность разрыва дипотношений с Польшей

Российская сторона давно готова к этому, заявил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Посол России в Варшаве допустил возможность разрыва дипотношений с Польшей

Посол России в Варшаве допустил возможность разрыва дипотношений с Польшей

Фото: Shutterstock

Россия может разорвать дипломатические отношения с Польшей после захвата школы при российском диппредставительстве в Варшаве, считает посол РФ Сергей Андреев.

«Естественно, мы к этому давно готовы. Могу заверить, что никаких особых переживаний в связи с отъездом из Польши ни у меня, ни у моих коллег не возникнет», – заявил дипломат в эфире телепередачи «Соловьев Live».

Сотрудники российского посольства ко всем недружественным действиям Польши будут относиться по-деловому и исходя из интересов Москвы, добавил Андреев.

Напомним, утром 29 апреля к зданию школы при посольстве России в Варшаве в сопровождении полиции пришли представители мэрии и в присутствии российских дипломатов взломали калитку и заблокировали школу.

Позже власти Польши потребовали от сотрудников школы при российском посольстве в Варшаве покинуть здание. В данный момент представители мэрии Варшавы совместно с полицейскими проводят опись имущества в здании школы.

Как писал сайт KP.RU, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал к разрыву дипломатических отношений с Польшей.

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