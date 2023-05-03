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НовостиЭкономика3 мая 2023 9:05

Сотни тысяч тонн продовольствия, а не только уголь

Губернатор КуZбасса Сергей Цивилев рассказал, что регион становится одним из лидеров страны в производстве и экспорте продуктов питания. За пять лет поставки продукции местных аграриев за рубеж выросли на 30%
Сергей КУЗНЕЦОВ
Фото: ako.ru

Фото: ako.ru

«Экспортное направление очень важно для развития сельскохозяйственной отрасли и экономики региона в целом. Мы всесторонне поддерживаем те предприятия, которые решают задачу по выходу на внешние рынки, позиционируют КуZбасс как регион с разноплановым экспортным потенциалом, а не только как лидера угледобычи в стране», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

В ходе встречи, которую организовали для предпринимателей и представителей профильных ведомств Центр поддержки экспорта КуZбасса, ее участники отметили, что за 2022 год и первый квартал 2023 года услугами Центра воспользовались 47 агропромышленных компаний. Предприниматели Кемеровской области отправили продовольственную продукцию более чем в четыре десятка стран мира.

КуZбасс сейчас занимает в стране одну из лидирующих позиций по экспорту продовольственных товаров, отметили в минсельхозе области. Только за прошлый год регион поставил на внешний рынок 191 тысячу тонн продовольственной продукции на сумму 345,3 млн долларов США. Оперативно удалось переориентировать логистику с западных рынков сбыта на восток. В структуре экспорта регионального агропрома основную долю занимает перерабатывающая промышленность (88%). При этом КуZбасс удерживает первое место в стране по экспорту мучных кондитерских изделий.

Среди наиболее перспективных направлений экспорта – маслосемена рапса. Культура весьма востребована на китайском рынке. В прошлом году производство маслосемян достигло 300 тысяч тонн и будет наращиваться дальше.

Помимо этого КуZбасс отправляет на экспорт кедровые орехи, мясную и молочную продукцию, макаронные изделия, консервированные овощи, корма для животных, продукцию масложировой отрасли, семя подсолнечника.

Центр поддержки экспорта КуZбасса оказывает предприятиям аграрно-промышленного комплекса помощь в создании конкурентоспособной продукции и ее выводу на внешний рынок.

ВАЖНО

Центр поддержки экспорта КуZбасса создан в рамках реализации нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт», которые воплощаются по инициативе Президента России Владимира Путина.