Офис Зеленского раскритиковал скорость введения антироссийских санкций Фото: REUTERS

Замруководителя офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что Киеву не нравится скорость принятия европейскими партнерами антироссийских ограничительных мер, отметив, что ограничения должны носить глобальный характер, действуя мгновенно.

«Иногда те или иные санкции имеют отлагательный период, какие-то исключения и прочее», - приводит украинское издание ТСН слова замглавы офиса, который призвал с этим «бороться на уровне мышления тех стран, которые применяют такие санкции».

По его словам, в новом 11-й пакете антироссийских санкций Европейского союза «обязательно должны быть» ограничения, которые будут связаны с запретом экспорта в Россию странами Евросоюза двойных технологий, ограничительных мер в отношении ядерного российского сектора, в том числе «Росатома», а также персональные санкции против руководства этой компании.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на медленный темп принятия антироссийских санкций, отметив, что Москва стала быстрее адаптироваться к новым ограничениям.