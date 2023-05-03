Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 мая 2023 9:32

Блогер Митрошина сообщила о погашении долга перед налоговой в 127 миллионов рублей

Последние девять миллионов она перечислила во вторник, 2 мая.
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Блогер Александра Митрошина.

Блогер Александра Митрошина.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Блогер Александра Митрошина погасила долг перед Федеральной налоговой службой России в 127 миллионов рублей. Об этом девушка сообщила во время своего прямого включения в соцсетях.

«Последние девять миллионов я заплатила вчера. Признаю ли я свою вину перед налоговой? Частично да», – сказала блогер.

Митрошина считает, что «не уделила должного внимания сфере бухгалтерии и налогов», вследствие чего «некоторые налоги были недоуплачены».

Как писал сайт KP.RU, Следственный комитет считает, что девушка открыла фейковые ИП и «прогоняла» через них деньги, чтобы уходить от налогов. Сама Митрошина год назад говорила, что всегда работала честно, но налоговая предъявила ей претензий на 200 миллионов рублей. В своих соцсетях она сообщала, что все заплатит, однако тогда речи об уголовном деле еще не шло.

Ранее появилось видео обыска в московских квартирах Митрошиной, которые стоят до 1,5 миллиарда рублей.

Новость дополняется