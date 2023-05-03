Блогер Митрошина сообщила о погашении долга перед налоговой в 127 миллионов рублей

Блогер Александра Митрошина. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Блогер Александра Митрошина погасила долг перед Федеральной налоговой службой России в 127 миллионов рублей. Об этом девушка сообщила во время своего прямого включения в соцсетях.

«Последние девять миллионов я заплатила вчера. Признаю ли я свою вину перед налоговой? Частично да», – сказала блогер.

Митрошина считает, что «не уделила должного внимания сфере бухгалтерии и налогов», вследствие чего «некоторые налоги были недоуплачены».

Как писал сайт KP.RU, Следственный комитет считает, что девушка открыла фейковые ИП и «прогоняла» через них деньги, чтобы уходить от налогов. Сама Митрошина год назад говорила, что всегда работала честно, но налоговая предъявила ей претензий на 200 миллионов рублей. В своих соцсетях она сообщала, что все заплатит, однако тогда речи об уголовном деле еще не шло.

Ранее появилось видео обыска в московских квартирах Митрошиной, которые стоят до 1,5 миллиарда рублей.

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