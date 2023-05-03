Захарова подтвердила, что очередной раунд переговоров по зерновой сделке пройдет 5 мая в Москве Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

В Москве пятого мая пройдет очередной раунд переговоров делегаций с представителями ООН по вопросам зерновой сделки. Сроки проведения встречи высокого уровня прорабатываются, но окончательно не согласованы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

— Рабочие контакты представителей России, Турции, Украины, а также ООН в Совместном координационном центре в Стамбуле идут постоянно, это необходимо для проведения инспекций. Проведение встречи высокого уровня в предстоящий период действительно обсуждается, сроки окончательно не согласованы, — заявила Захарова.

Также она добавила, что как только все детали и сроки будут согласованы, все будут обязательно проинформированы.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что продление зерновой сделки будет зависеть от учета требований России. Продление всего на 60 дней было согласовано по причине неисполнения условий Москвы.