Цена Brent опустилась до 73 долларов за баррель впервые с 24 марта 2023 года

Цена Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель впервые с 24 марта 2023 года Фото: REUTERS

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2023 года на лондонской бирже ICE упали до 73 долларов за баррель, что произошло впервые с 24 марта 2023 года. Об этом говорят данные торгов.

По данным биржи на 14:02 мск, цена нефти марки Brent упали на 2,96% - до 73 долларов за баррель.

По состоянию на 14:05 мск стоимость Brent немного подросла, поднявшись до уровня 73,05 доллара за баррель (-2,9%). Тем временем фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июне 2023 года дешевел на 3,14% - до 69,39 долларов за баррель

Напомним, в понедельник, 1 мая, девять стран, которые являются участниками соглашения ОПЕК+, в том числе Россия, начали добровольное сокращение добычи нефти, которое должно продлиться до конца этого года. Как сообщалось, общий объем снижения производства должен быть на уровне 1,66 млн баррелей в сутки, а целью таких мер назвал поддержание стабильности нефтяного рынка.