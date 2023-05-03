Два жилых барака сгорели в Сарапуле

В Сарапуле сгорели два жилых барака Фото: Архив "КП"

2 мая в Сарапуле произошел крупный пожар, загорелись два жилых дома барачного типа. Как сообщает Udm-Info, ссылаясь на информацию регионального МЧС, от огня пострадали более 40 семей.

Напомним, по словам пожарных, пламя полностью уничтожило один из домов, а также задело второе здание – в нем удалось отстоять четыре квартиры.

«Огнеборцы сделали все возможное: боролись с пламенем и не допустили перехода огня на третий дом. Самое главное, что в таком крупном пожаре нет пострадавших», – заявили спасатели.

Сегодня, 3 мая, в Сарапуле прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором решался вопрос о временном размещении пострадавших от пожара жильцов. С каждой семьей встретился замглавы города по ЖКХ Андрей Шихарев.

«Глава Сарапула Виктор Шестаков попросил жителей, кто знаком с погорельцами, оперативно оповещать пострадавших о том, что надо подойти. Здесь с ними индивидуально встретятся, выяснят потребности. Заместитель главы по социальным вопросам сейчас прорабатывает возможность размещения жильцов сгоревших домов в общежитиях учебных заведений и в ведомственном жилье предприятий города», – сообщила руководитель пресс-службы главы Сарапула Рамзия Зайнутдинова.