Жителей Хабаровского края просят не помогать детенышам диких животных

Жителей Хабаровского края просят не трогать детенышей диких животных. Фото: miaistok.su

Практически на всей территории Хабаровского края наконец-то началась весна. А это значит, что дикие животные окончательно проснулись и спокойно передвигаются по лесу. Люди, гуляющие за городом, все чаще их встречают и хотят спасти каждого. Но этого делать не нужно, сообщает Транссибинфо.

Некоторые жители региона пытаются забрать животных не из-за желания помочь им, а для развлечения, что еще хуже. Стоит понимать, что когда придет осознание, что в городских условиях дикому животному не место, может быть уже поздно. От полученного стресса любой зверек может зачахнуть, и помочь ему не смогут даже самые опытные ветеринары. Поэтому охотоведы призывают горожан не трогать диких животных. Родители детенышей могут отходить от своих чад на время охоты, что совершенно не означает, что они их покинули навсегда.

Напоминаем простые правила, которые помогут избежать неприятностей – не подходить к детенышу, не трогать и не гладить его, не шуметь, не подходить с собаками, не забирать его из естественной среды обитания.

Те звери, которых забрали из леса, уже не смогут адаптироваться в диких условиях и доживать свой век им придется в вольерах.