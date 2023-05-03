Аналитики предупредили о прекращении выдачи «золотых виз» в Европе за покупку жилья

Выдача гражданства в Европе за покупку жилья может прекратиться из-за роста цен на недвижимость Фото: REUTERS

Выдача гражданства стран Европы за приобретение жилой собственности может прекратиться в связи с ростом цен на недвижимость, считают финансовые аналитики.

Как рассказал Bloomberg профессор Бристольского университета Великобритании Уилл Харви, европейские страны, «с одной стороны, хотят инвестиций, но, с другой, очень богатые инвесторы из-за рубежа получают привилегированный статус в ущерб более широким слоям общества». Уже известно, что программу выдачи «золотых виз» планируют прекратить в Ирландии и Португалии, поскольку из-за большого спроса на жилье со стороны инвесторов цены на недвижимость растут.

Напомним, в Европе программы выдачи паспортов за покупку жилья были запущены после финансового кризиса 2008 года. Позже в Еврокомиссии заявили, что такие меры подрывают суть гражданства Евросоюза, заключающейся в «невозможности купить ценности за деньги».

Как писал сайт KP.RU, ранее правительство утвердило правила получения упрощенного вида на жительство (ВНЖ) в России для инвесторов. Согласно им, для оформления ВНЖ в упрощенном порядке нужно вложить от 15 миллионов рублей в социально значимые проекты регионов или 30 миллионов – в капитал российского юрлица. При этом компания должна работать не менее трех лет и за год, предшествующий подаче заявления на ВНЖ, уплатить налоги и взносы на сумму от 6 миллионов рублей.