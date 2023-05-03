США заявили о захвате Ираном нефтяного танкера под флагом Панамы в Ормузском проливе Фото: REUTERS

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в среду, 3 мая, произвел захват нефтяного танкера под флагом Панамы в Ормузском проливе. Такое заявление сделал Пятый флот Военно-морских сил (ВМС) США.

«Примерно в 6.20 утра по местному времени нефтяной танкер Niovi под панамским флагом был захвачен военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана при прохождении через Ормузский пролив», - сказано в сообщении американского флота, опубликованном в Twitter.

В заявлении говорится, что данный танкер вышел из порта в Дубае, направляясь в порт города Эль-Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), когда его окружили десяток кораблей КСИР, заставив изменить курс в направлении территориальных вод Ирана.

Напомним, на прошлой неделе военно-морские силы Ирана задержали судно, которое проходило под флагом Маршалловых островов. Пятый флот ВМС США также заявил о захвате судна, однако агентство ISNA со ссылкой на иранскую армию, сообщило, что было задержано неизвестное судно-нарушитель, которое является, по-видимому, принадлежащим США нефтяным танкером.