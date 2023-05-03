Экс-премьер Франции Фийон заявил о готовности торговать паштетом на Красной площади Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франсуа Фийон, бывший премьер-министр Франции при президентстве Николя Саркози, ответил на обвинения в связях с Москвой со стороны французского парламента, сообщил телеканал TV5 Monde.

Бывшему главе французского правительства пришлось отвечать на вопросы комиссии по расследованию, которое инициировала «Национальным объединением» Марин Ле Пен, о посвящено оно «политическому, экономическому и финансовому вмешательству иностранных держав».

«Свою профессиональную деятельность я веду так, как считаю нужным. Если я захочу торговать паштетом на Красной площади, я буду продавать паштет на Красной площади», - заявил политик, отвечая на обвинения в связях с Россией.

Фийон давал объяснения парламентской комиссии по поводу своей работы в совете директоров «Сибура», а также «Зарубежнефти». Экс-премьер покинул посты в компаниях в прошлом году на фоне украинского конфликта. В «Зарубежнефти» он был членом совета директоров, а в «Сибуре» - независимым директором.