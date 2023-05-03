Выручка российской «дочки» Google упала на 82% по итогам 2022 года Фото: REUTERS

Выручка российского подразделения Google снизилась по итогам прошлого года на 82%, следует из финансовой отчетности компании.

Так, выручка ООО «Гугл» составила 24,2 миллиарда рублей. Уточняется, что чистый убыток российской дочерней компании Google в 2022 году был равен 10,2 миллиарда рублей.

Напомним, в прошлом году Таганский суд Москвы признал законным наложенный на компанию Google второй оборотный штраф в размере 21,7 миллиарда рублей за отказ удалить фейки о российской армии. Полная сумма штрафа составила 21 миллиард 770 миллионов 392 тысяч 317 рублей.

Напомним, в конце декабря 2021 Google первой в России получила оборотный штраф в размере 7,22 миллиардов рублей. Компания была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП.