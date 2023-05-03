Инстасамка уехала из России в Дубай Фото: из соцсетей

Блогер Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, опубликовала в своей соцсети видео из самолета, где местом прибытия она указала Дубай. Не исключено, что причиной ее отъезда стала блокировка ее счетов Федеральной налоговой службой.

Она попала в «черный список» блогеров-инфоцыган, поэтому на данный момент ее проверяют на возможную неуплату налогов и отмывание денежных средств.

Такая же история произошла и со счетами Оксаны Самойловой, которую также проверяют сотрудники ФНС, поскольку за 2022 год два предприятия, принадлежащих ей, указали нулевую выручку.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба в России может начать проверку огромного количества блогеров-миллионников на неуплату налогов. Одним из первых громких случаев стало задержание «королевы марафонов» Елены Блиновской, которую обвинили в неуплате налогов почти на один миллиард рублей.