В Германии провели обыск на яхте россиянина, подозреваемого в обходе санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На севере ФРГ прошел обыск на яхте российского гражданина, которого подозревают в нарушении наложенных на него санкционных ограничений. Об этом в сред, 3 мая, сообщило в среду Федеральное ведомство уголовной полиции ФРГ, не уточняя имени россиянина.

«Прокуратура Франкфурта-на-Майне и Федеральное управление уголовной полиции провели обыск на моторной яхте на севере Германии в рамках расследования в отношении 67-летнего предпринимателя из Российской Федерации», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что в обыске приняли участие более 30 следователей.

Как сообщается обвиняемый с прошлого года находится под санкциями, введенными Европейским союзом, а теперь его подозревают в том, что после попадания в «черный список» не уведомил Немецкий федеральный банк, а также Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля (BAFA) о хранящихся на территории ФРГ «крупных» активах.

Напомним, в конце февраля этого года страны Евросоюза приняли 10 пакет антироссийских санкций. Ранее ограничительные меры подготовили в США и Великобритании. Как сообщили в МИД Польши, ЕС введет 11 пакет санкционных ограничений в отношении России не ранее второй половины мая этого года.