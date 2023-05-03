В Госдуму внесли законопроект о приоритетном зачислении детей всех участников СВО в школы и детсады Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак в среду, 3 мая, сообщил, что рабочая группа по вопросам специальной операции внесла в Государственную думу РФ проект закона, по которому дети добровольцев и погибших участников СВО получат право на первоочередное зачисление в школы, детсады и летние оздоровительные лагеря.

«Законопроект, предоставляющий такую возможность, рабочая группа по вопросам СВО за подписью руководителей всех фракций ГД внесла в парламент», - заявил Турчак.

Он отметил, что такая мера будет касаться и усыновленных детей.

Секретарь генсовета партии подчеркнул, что в настоящее время правом на первоочередной зачисление могут воспользоваться только дети военнослужащих. То есть, на детей добровольцев такая мера не распространяется.

«И это противоречит концепции предоставления льгот и гарантий на общих для всех участников СВО и членов их семей условиях, о которой мы недавно говорили с президентом», - объяснил Турчак.

Кроме того, проект закона решить «правовую коллизицию», согласно которой при гибели военного такая льгота снималась с его детей, тогда как о них власти должны «позаботиться в первую очередь», - уточнил Турчак.

Как писал сайт KP.RU, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение профильным министерствам представить предложения по наделению местных властей правом на разработку и реализацию мер социальной поддержки семей участников СВО. Соответствующие предложения должны быть представлены до 17 мая.