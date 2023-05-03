В России создадут аналог сервиса Flightradar для дронов Фото: Александр ГЛУЗ

В России появится сервис данных о полетах беспилотников, аналогичный сервису Flightradar, отслеживающему перемещение самолетов. Об этом рассказали в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Как передает РИА Новости, посредством сервиса будет осуществляться информационное обеспечение полетов беспилотных воздушных судов. В Росавиации сообщили, что на первом этапе речь идет о предоставлении пользователям юридически значимой информации о возможности и параметрах использования беспилотников в конкретной местности, в том числе на основе геолокации.

Разработку сервиса доверят концерну «Алмаз-Антей» и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Воспользоваться сервисом смогут зарегистрированные в нем пользователи, при этом прорабатывается возможность предоставления стандартизированной информации оператором сервиса частным организациям, которые смогут создавать собственные сервисы для конечных пользователей.

По словам представителя Росавиации, отображение перемещений беспилотников будет зависеть прежде всего от бортового оборудования дронов и возможностей радиолокаторов и систем наблюдения. Целью создания аналога Flightradar в ведомстве назвали упрощение доступа БПЛА к воздушному пространству и информационное обеспечение внешних пилотов дронов для безопасности полетов. Кроме того, как полагают в Росавиации, сервис позволит автоматизировать процессы составления и направления планов полетов и представлений на установление временных режимов, а также сократить получение необходимых разрешений.